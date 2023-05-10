本港安老服務嚴重不足　政府下半年擴展內地院舍計劃

香港人口老化問題嚴重，不少長者選擇返回內地安老。政府回覆議員黃國的書面提問時指出，社會福利署所推行的「廣東院舍住宿照顧服務計劃」，現時向兩間分別位於深圳及肇慶並由香港機構營運的安老院購買服務，而社署會於今年下半年擴展計劃至其他位於內地城市的安老院。

對於政府目前正推行多項可攜現金援助計劃，以便在內地城市居住的香港長者領取綜合社會保障援助、公共福利金計劃下的高齡津貼或長者生活津貼。截至2023年3月底，約有 23,000名在廣東省定居的香港長者受惠於有關計劃。

在醫療服務發展方面，政府指截至2023年5月初，已有26種藥品和13種醫療儀器在「港澳藥械通」下於19家指定醫療機構使用，而當中14家於2023年2月加入。不單止醫療券已可支付香港大學(港大)深圳醫院指定門診的醫療護理服務費用，今年4月亦進一步擴展至該院外設的華為社區健康服務中心。另外，政府亦於今年5月10日推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，讓合資格的香港市民，包括長者，可於港大深圳醫院接受資助診症服務。