國泰航空稱機票價格仍高企　冀明年回復正常

集團目前盡力將運力在年底前提升至70%，並計劃在2024年將運力回復至疫情前的100%，期望屆時供應增多之下，票價可以回復至正常水平。

他又指，今年70%運力、80個航點，是很進取的目標，難再有提升的空間，原因是人手仍然缺乏，包括機艙和地勤人員、香港和海外人員、供應商的人員都見緊絀。

集團目前正努力重塑品牌，四大業務範疇分別是優質全服務航空、低成本客運、貨運和時尚生活業務。願景是成為全球其中一個最傑出的服務品牌。

被問到何時可以恢復派息，林表示，暫時沒有時間表。

他又表示，大灣區具有發展潛力，現時在內地已恢復15個航點，以前這些航點多數由港龍航空負責，在港龍品牌取消後，服務將由國泰航空和香港快運取代。