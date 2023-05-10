今年首季截146名非法入境者　南亞幫佔38%　主要水路來港

不時揭發有南亞幫來港搶灘，之後「舉手」申請免遣返聲請，不少人留港期間惡事做盡。保安局指，今年首季共有146名非法入境者，當中38%(即55人)為非華裔人士，國籍包括越南、巴基斯坦、孟加拉及印度等，偷渡方式主要以水路為主。

保安局回覆議員林素蔚的書面質詢指，根據入境處及其他執法部的資料，在2020年至2023年3月期間，被截獲的非法入境者數目，以及當中非華裔非法入境者的數目，均有下降趨勢。其中非法入境者數目於2020年、2021年及2022年，分別有1,949名、2,226及1,155人。而當中屬於非華裔人士的，上述3年分別有1,121(佔整體58%)、850(38%)及482人(42%)。非華裔非法入境者偷渡來港的方式以水路為主，其餘則以陸路偷渡來港。

為堵截非法入境活動，入境處等部門一直聯同內地有關當局加強執法行動，並自2016年起展開專項行動，持續打擊非法入境罪行，亦曾多次針對非華裔非法入境者採取執法行動，以加強堵截。在持續進行嚴厲打擊行動下，被截獲的非華裔非法入境者人數由2015年的月均318人，減至2022年至2023年3月期間的月均36人，減幅近90%。與此同時，入境處一直不遺餘力在全港各區採取行動打擊非法僱傭工作，減低非華裔人士進入及逗留香港的經濟誘因，2021年至今年3月期間，入境處在目標場所及地點進行了共2.9萬次針對打擊非華裔人士從事非法僱傭工作的行動，即月均逾1千次，與2020年共進行近9,000次，即月均700多次同類行動相比，月均行動次數增加近46%。