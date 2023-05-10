3輪創造就業計劃　政府設9萬職位　涉款190億

為紓緩因疫情及防疫措施而導致的失業情況，政府先後推行3‍輪「創造職位計劃」，在公營及私營機構開設大量有時限職位。議員陳沛良早前就計劃書面質詢當局，每輪計劃在政府和非政府界別開設的有時限職位的詳情。政府回應3輪計劃至今，共創造了約90,000個職位，總開支為190億港元，以按月或分期方式支付，目前已支出的款項約為101億港元，預算開支中約九成半屬薪酬及相關開支。

政府指3輪計劃至今已在政府創造了約47,700個職位，當中約42,700個職位已經入職，職位時限一般為期不超過12個月。而在政府開設的職位總預算開支約為129億港元。在政府機構當中，創造最多職位的為食物環境衞生署共設9,240個；其次則為康樂及文化事務署5,094個職位；第3則為衞生署共4,281個職位。

在非政府界別方面，則創造了約42,300個職位，當中約35,800個職位已經入職，職位時限一般為期不超過12個月。而在非政府界別開設的職位總預算開支約為61億港元。創造最多職位的為資助私人機構聘用工程、建築、測量、都市規劃及園境界別的畢業生和助理專業人員計劃，共創造6,541個；第二的是資助物業管理界別創造工作機會計劃，共創造6,000個職位； 第三的是資助私人機構聘請員工，共創造3,640個職位。