2月至5月近萬內地團訪港　86%留港兩日或以下　逾半屬低團費

中港兩地恢復通關後，不少內地旅行團來港旅遊。根據最新立法會文件顯示，由今年2月6日至5月7日期間，旅遊業監管局共接獲9,674個內地入境旅行團的登記行程，當中近半數留港日數只有2日。團費方面，有逾半數的內地入境旅行團團費低於500人民幣或以下，其次為1,001至1,500人民幣的旅行團；旅監局亦有接獲7宗求助個案，均由內地旅客提出。

立法會文件指出，在今年2月6日至5月7日期間，大部分內地旅行團的留港日數為2日，共有4,533團，佔約47%；其次為留港一日的旅行團，共有3,787團，佔39%，而留港5日或以上的旅行團則只有154團，佔2%。

至於內地入境旅行團的團費方面，由今年3月29日至5月7日，旅監局共接獲3,183個行程登記，而團費500人民幣以下的佔最多，共有1,725團，佔54%；其次為1,001至1,500人民幣的旅行團，共有517團，佔16%。

文件又稱，最多旅行團登記到訪的旅遊景點為香港摩天輪，其次為海洋公園。而旅監局又稱在今年2月6日至5月7日期間沒有收到有關內地入境旅行團的投訴，但有接獲7宗求助，包括有3宗涉及退回於註冊商店購買的產品；1宗關於內地領隊態度；1宗關於註冊商店職員態度；1宗涉及團員走失；以及1宗涉及旅行團行程及收費。旅監局表示現正處理個案，若涉違法行為，旅監局會按既定程序就檢控及紀律處分等作跟進。