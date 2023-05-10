去年全港766輛單車遭盜竊　重災區元朗佔逾2成

本港單車盜竊情況嚴重。運輸及物流局今(10日)回覆議員時表示，去年全港共錄得766宗單車盜竊案件，按年減少17%。惟執法部門破案率僅21.8%，按年跌2個百分點。按執法部門分區數據顯示，重災區是元朗，去年相關案件多達166宗，按年增加約1成；其次分別是大埔及沙田，分別錄得139宗及123宗。

政府指，執法部門密切留意單車盜竊案的情況，全方位打擊有關罪行。除了加強巡邏黑點，亦會積極調查及採取情報主導的執法行動，例如查看網上單車轉售平台，調查是否有人在盜取單車後偽裝成二手單車賣家，在網上平台兜售賊贓圖利，以作跟進行動。執法部門亦提醒市民，切勿購買來歷不明的單車，以免誤墮法網；建議市民切勿將單車隨意停泊在街道或人少黑暗的地方，以免賊人有機可乘。

至於違例停泊或棄置單車問題方面，政府指，現時各部門，包括分區民政事務處、地政總署、運輸署、食物環境衞生署等，會按實際情況不時採取聯合行動，清理違例停泊或棄置的單車。相關部門會繼續關注各區情況，適時檢視安排。