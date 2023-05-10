港人過期回鄉證達100萬張　香港中旅研延長3中心服務時間

今年2月香港與內地恢復全面通關後，由於已累積大批續領、補領及新申請港澳居民來往內地通行證(俗稱回鄉證)的需求，故此導致輪候需時。政制及內地事務局表示，目前香港居民已過期的回鄉證數目約為100萬張，據港府了解，香港中旅證件服務中心(香港中旅)正積極研究延長其中3個證件服務中心的服務時間，以及增設臨時證件換發服務中心，以緩解目前5個證件服務中心所積壓的申請。

議員楊永杰關注回鄉證換領情況，局方回覆其書面質詢指，香港中旅已採取多項便利港人申領回鄉證，包括延長可預約籌號日期至今年年底；延長九龍東和新界東證件服務中心的服務時間至晚上9時30分；在預約網站上發放新增的預約籌號；為70歲或以上長者現場派籌；開通網上預約綠色通道予70歲或以上長者和未滿3個月嬰兒；因傷病導致行動不便人士，可於直接到各證件服務中心辦理等。

被問到港府會否鼓勵港人回內地續領回鄉證，以紓緩現時的「換證潮」，局方指港府會與內地當局保持緊密聯繫，並適時將更多資料發放給市民，以方便他們到相關內地單位換領回鄉證。而局方和港府5個駐內地辦事處亦已於本月8日透過網上平台發放有關港人可在內地換領回鄉證的相關資料。至於通關後本港學校恢復內地交流活動，局方稱，教育局早前與香港中旅協調，為於本年4月或5月參與公民科內地考察而未能及時預約換領或申請回鄉證的師生辦理回鄉證服務，另香港中旅亦為準備赴內地參加考試或參加不同類型交流活動的學生，加快辦理回鄉證申請。