質疑基建工程造成碳排放污染　議員促設綠色設備及KPI

政府早前訂立2035年碳排放減半目標。環境及生態局局長謝展寰今日(10日)在立法會上指為邁向碳中和，政府實施全政府總動員方針，截止2021年，政府能源表現提升3.2%，有信心在2025年前將政府建築物和設施的整體能源表現提升超過6%，有議員質疑本港基建工程對環境碳排放污染，以及促政府設立綠色設備及綠色KPI（績效指標）。

謝展寰續稱，在過去兩個年度，政府在電力與煤氣消耗分別為30.15億及30.09億千瓦/小時，可再生能源在兩個年度分別為1.09億及1.20千瓦/小時，溫室氣體排放為約1千公噸二氧化碳。

議員陳家珮指本港應倣效其他地區及企業設立ESG指標，促政府考慮公開所有政府部門相關ESG指標。另一議員陳紹雄則指2015至2019環保設備採購開支，由10億港元翻了1倍至20億港元，總額超70億港元，建議政府考慮公開綠色採購報告。

謝回應稱，綠色採購對市民對社會減廢減排有相當大的幫助，從以前採購種類27種擴展至現在80種，希望推動部門去做。但他強調政府評核碳排放與能源表現是基於一個整體政府表現，公開各部門碳排放相關指標並不恰當。

議員葛珮帆指本港應及向內地要求提供更多綠色能源包括核點，並表示本港空調是碳排放第一大來源，促政府倣效內地在建築物上安裝雙層玻璃塗層來隔熱。提出質詢惖議員張欣宇亦補充，指本港多個大型基建工程正進行，政府如何管控碳排放量並指定相關指引。

政府回應表示監控本港樓宇碳排放是一個整體策略，當局已在2021年完成3%能源指標，屬超額完成，但已考慮將碳排放目標及能源表現範圍擴大，並已安排氣候專員領導氣候變遷辦公室進行與各部門協調。