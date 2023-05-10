台中施工鐵架掉落貫穿捷運車廂　增至1死8傷

台灣台中捷運周三（10日）發生重大意外，豐樂公園站外有建造商施工期間，有吊臂掉落，砸向正在行駛中的捷運列車，並插入車廂，至今增至1名七旬女乘客死亡、8人受傷。目前台中捷運已宣布局部停駛，稍後才恢復。警方初步調查發現，建築工地拆除頂樓塔式起重機作業時，吊臂掉落倒向捷運車軌，砸損行駛中的捷運車廂，地盤則無人受傷。

涉事建築工地位於台中市南屯區文心南路，接近台中捷運豐樂公園站，塔式起重機設於34樓住商大樓的頂樓。期間疑施工不當，導致吊臂掉落，砸穿鐵路隔音牆，插入捷運車廂並砸壞車頭。現場照片顯示，列車車頭嚴重損毀，玻璃碎裂，黃色的鋼架鐵條貫穿車廂兩側，車廂內一片狼藉。傷者中不少是長者，其中一名女乘客獲救出時已無生命迹象，被卡在車廂底部，頭部受重創。

台媒指，目前捷運全線有三分之二都要停駛，傷者具體情況未明，事故發生原因還要進一步釐清。現場站務人員憶述現場情況，表示自己在月台執勤時，目睹吊臂從高樓倒塌，剛好打在車道上，已第一時間緊急通知行控中心煞車，惟距離太短煞不住，最終發生意外。事發後，車廂上的乘客由列車上的工作人員引導落車，自軌道回到車站。

台中市長盧秀燕已趕往現場關心情況，強調這宗事故目前先以救治傷者為重，後續的原因調查，若是公安沒做好將會重罰，也會要求重償。台中市政府都發局亦派員到場調查，指大樓整體結構完成後，高處的施工機械會一層一層拆卸下來，但「起造人（建築物擁有者）」興富發建設因拆卸施工過程中處理不當，導致公安意外，當局已勒令停工。

台中市政府都發局強調，針對興富發建設、承造人齊裕營造公司、監造人大容聯合建築師事務所，各罰款9萬元新台幣（約2.3萬港元）。台中捷運公司隨後調整營運路線，北屯總站至市政府站及九張犁站至高鐵台中站局部運駛，目前全力搶修。