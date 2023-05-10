指英政府沒批評黎智英聘洋大狀　馬逢國：顯示干預持雙重標準

政府修訂法律職業者條例及附屬條例，就海外律師在香港涉及國家安全案件獲認許為大律師的事宜及相關事宜制訂條文。立法會今日(10日)恢復二讀辯論《2023年法律執業者(修訂)條例草案》，法案委員會主席馬逢國指政府有憲制責任對條例作出修訂，相信香港有足夠出色的法律人才供選擇，而修訂也符合全球規範，亦有議員詢問行政長官有否一套詳盡審批機制，當反對發出許可時會否作出解釋，而審核準則會否向公眾說明。

馬逢國指香港法律專業擁有足夠出色法律人才，相信香港已經有足夠具備能力律師供選擇，而條例草案修訂符合全球規範。他又稱國安法條例以中文書寫，如有任何爭議均以中文為準，若律師不懂中文則難以正確理解條文，而境外律師也較為不了解香港的社會環境，他強調外國情報部門對國安處的調查報告、證物、證人口供很有興趣，若海外律師參與案件則會大大增加洩露國家安全機密風險，且保密機制難以適用海外律師。

針對黎智英一案，馬逢國指英國政府及政客對此案聘請海外律師未有提出任何批評，顯示英國政府干預和雙重標準，也指批評聲音源於政治動機、勾結外國勢力有關。

社福界議員狄志遠則希望政府可多向市民解釋條例內容，而特首作為把關角色，詢問行政長官在審視海外律師參與案件是否有一套詳盡審批機制，而反對時會否作出解釋、審核準則會否向公眾說明，因市民或對此有疑問和擔心，擔憂會有干預司法自主和獨立性的情況出現。

議員周浩鼎表示國家安全本應是內地權力與司法管轄範圍，但現在通過港區國安法來授權香港政府處理國安案件。他認為港區國安法的制定，並非削弱本港司法獨立，外部勢力的抹黑是大錯特錯。但他對政府審批海外律師及取得特首證明書的審批上感到十分憂慮，他表示任何國安審訊的律師之後一走了之，在海外有機會透露國家安全資訊，在海外「唱衰」香港，他提醒在實際情境下，政府處理專案及審批時，要萬分小心與注意風險。