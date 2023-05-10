七旬翁稱解決陽痿　利誘智障少年無套肛交　官斥變態判囚30個月

已婚七旬翁聲稱因陽萎，希望試試肛交能否解決問題，於是在社交平台結識1名15歲男童，並以數百港元報酬，換取對方兩度上門提供性服務，包括與他無套肛交、替他口交及手淫。涉案老翁承諾3項控罪，今午（10日）在區域法院被判入獄30個月。法官指，本案有多項加刑因素，包括事主屬輕度智障，兩人年齡相距50多歲，被告老得可做事主的公公。對於被告聲稱因陽萎問題，加上妻子長期不在家，感苦悶而犯案，法官形容其行為變態，判刑須具阻嚇性。

71歲被告黃清湘，已婚，與妻同住，他現已退休。他有4名女兒，當中3名是前妻所生。連同他早前承認「與年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」、「與年齡在16歲以下的男子作出同性肛交」及「向年齡在16歲以下的兒童作猥褻行為」3罪。本案中，他的55歲妻子良蘭本身亦被起訴，其控罪之後全部獲准於法庭存檔。辯方早前求情稱，被告沒有威嚇事主，亦無拍攝性行為過程。法官指，本案控罪嚴重，報告顯示被告有潛在孌童傾向，以12個月至24個月為量刑起點，因年齡差距等因素，加刑6個月，因被告認罪及量刑整體性，判被告就所有控罪入獄30個月。

案情指，事主X案發時15歲，有輕度智力問題。去年X在Facebook認識被告，被告知道他的年紀。同年3月16日，被告相約X到其位於屯門寶田邨的住所單位，期間X按被告指示脫光衣服，再替被告口交及手淫，被告及後於X肚皮上2射精。被告之後與X肛交，過程中沒有使用安全套，事後被告給了X約300港元。同月20日，X再到該單位，並按被告要求替被告口交，被告在他口內射精。事後，被告給了他100港元並請他喝可樂。X其後把事件告訴心理學家，事件終揭發，被告3日後被捕。

案件編號：DCCC 760/2022