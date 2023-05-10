中港通關大頭龜極危險　今年二三月錄至少10次非法捕捉

中港兩地通關後，除了旅客來港觀光消費，非法捕龜的情況亦惡化。有研究淡水龜學者發現，今年2月及3月至少10次有人在野外非法捉被國際自然保護聯盟列為「極危」級別的「大頭龜」。環境及生態局表示，漁護署於今年首3月已接獲43宗懷疑非法狩獵野生動物的舉報或投訴，短短3個月已逾去年全年70宗的一半，亦幾乎平2020年的舉報宗數。

環境局今日(10日)書面回覆立法會指，漁護署定期在郊野地區搜集本地野生動物的資料，例如物種(包括大頭龜)及其出沒位置等；今年年初曾透過紅外線相機偵察到懷疑非法狩獵淡水龜的報告，並已指派人員到場視察及調查，暫未有可疑人士被捕。

而於今年1至3月，漁護署共接獲43宗有關懷疑非法狩獵野生動物的舉報或投訴個案，去年全年則收到70宗；若與2020年的54宗比較，未來半年內漁護署只要接獲多12宗舉報，便超當年的投訴水平，而2021年亦接獲107宗，為近年最高數字。環境局又指，漁護署不時與其他政府部門及動物組織聯合巡查非法狩獵黑點，漁護署於2020年至今年3月期間合共進行了21次跨部門聯合行動，發現及移除了96個狩獵器具，並有2宗成功檢控個案。