與未成年契女性交　無業漢囚45個月　官斥「不折不扣性罪犯」

過往有非禮及非禮案底的三旬無業漢，3年前「一腳踏幾船」，結識15歲女童後強迫她與男友分手，然後與他拍拖，但又要求她稱他「契爺」。女生之後發現男方另有女友，想了斷關係時，卻遭男方捉頸扯頭髮。事件報案處理後，更揭發兩人曾無套性交。涉案男子經審訊後，被裁定與16歲以下女童非法性交及普通襲擊兩罪罪成，今（10日）在區院被判入獄45個月。法官狠批被告利用女童年少無知，以大欺小，不顧女童感受，「霸王硬上弓」與女童性交，滿足一己私慾，根本沒重視珍惜這段忘年之交。法官指被告過往有同類案底，額外加刑，形容被告是「不折不扣性罪犯」。

控方證供指，女童Ｘ案發時15歲。2020年11月，Ｘ認識現年38歲的被告曾國成。被告強迫Ｘ與時任男友分手，並要求Ｘ做他的女朋友。二人於同年12月正式交往。2021年9月某日，Ｘ到被告天水圍天悅邨悅華樓的住所，兩人在沒使用避孕套下性交。數天後Ｘ再到被告住所，發現被告與另一名女友亦一起。Ｘ指她不想與被告拖拖拉拉維持關係，被告聞言即抓着她的脖子將她按倒，Ｘ掙脫並離開住所。當她到達電梯大堂時，被告扯她的頭髮。

被告則辯稱，與Ｘ一直只是契爺契女關係。他與Ｘ認識以來，一直有3名女朋友，包括Ｘ的契媽。被告說，任何時間都沒有與Ｘ發生過性行為，亦沒有在電梯大堂施襲。法官裁決時指，認為被告證供一派胡言，更批評被告年近40仍是一名游手好閒的無業遊民，在不同女朋友家中暫住。另外，法官指從Ｘ與被告的WhatsApp對話，可看到二人絕非契父女關係，最終裁定被告罪成。

案件編號：DCCC 210/2022