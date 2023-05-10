東涌警方車輛與對頭車互撼　地盤車輛翻側　4人傷包括3警員　

今日(10日)下午近3時，一輛警方七人車沿東涌翔東路往荃灣方向行駛，至近大蠔濾水廠對開，迎面一輛往東涌方向行駛的地盤七人車，在擬右轉入地盤之際，雙方司機懷疑收掣不及，兩車碰撞後地盤七人車向左翻側。

意外中，警方七人車上至少3名便衣人員受傷，地盤七人車則司機受傷，4人同須送院治理。警員事後封鎖現場，並在路面灑上木糠清理路面，翻側七人車其後由地盤吊臂車的吊臂扶正，至於意外原因及經過有待進一步調查。

近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。上月20日早上8時55分，一輛私家車駛至尖沙咀柯士甸道及漆咸道南交界燈位前，因應燈號收慢車速，未料尾隨一輛屬於警方的私家車懷疑收掣不及，兩車首尾相撞。事件中無人受傷，消息指，後方私家車為一輛CID警車，意外原因有待調查。

今年2月2日，一名交通警駕駛電單車，由荃灣關門口街轉入青山公路之際，懷疑跣胎自炒翻車，涉事交警雖無大礙，但已「嚇窒」途經司機。事發現場鄰近新界南總區警察總部，網民均笑指交警「門前失威」，盡丟警隊顏面；同年1月3日，一輛警車沿新田落馬洲路行駛期間無故逆線，繼而與一輛貨車迎頭相撞，幸無導致市民受傷，當時亦惹來網民戲謔稱「阿sir逆線唔使你教」。