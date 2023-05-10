涉冒國際刑警禁錮女大生勒贖　無業女欺詐罪成　官斥「賊喊捉賊」

一名22歲女子涉嫌假扮內地公安及國際刑警，聲稱一名19歲大學女生涉嫌犯法，要求女生自拍裸照，再誘使女生到離島酒店見面，然後致電女生的父親聲稱綁架，要求對方交出2,000萬元贖金。執法人員最終在酒店救出事主，並當場拘捕懷疑涉案女子。該女子被控一項串謀詐騙罪，經審訊後今（10日）在區院被裁定罪成。法官認為被告對詐騙計劃必然知情，被告聲稱自己是電騙受害人的說法屬「賊喊捉賊」，批評她只懂指摘別人，下令被告還押至6月7日，屆時會聽取辯方求情陳詞，相信會處理判刑。

22歲被告胡詠心，報稱無業。她被控於2021年9月18日與9月21日之間，在香港與名為「劉健」的人及其他身份不詳的人，串謀詐騙姓劉男子，訛稱他的女兒被禁錮，威脅支付港元或人民幣2,000萬元。控方審訊時指，2021年9月，女事主接到不明來電，對方自稱劉健，說自己是內地公安，指事主涉嫌洗黑錢，並着她拍攝裸照，比對她有沒有嫌疑犯的特徵。事主為盡快了結事件，遂依指示照辦。

控方續指，同月20日，事主依劉健指示到達港鐵香港站。被告這時現身，聲稱自己是中國公安女特工，又出示「國際刑警」證件。接着，事主跟隨被告到愉景灣一間酒店，按指示交出手機等物品。被告着事主留在房間，不可與外界聯絡。其後女事主身處內地的父親收到電話，聲稱其女兒被綁架，要求他交出2,000萬元，但沒有提及是港元抑或人民幣。

案件編號：DCCC 194/2022