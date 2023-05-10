新冠患者續升逼爆公院內科　醫管局加開北大嶼感染控制中心病房收症

本港受新冠疫情及季節性流感夾擊下，市民到公立醫院急症室求診人數持續高企。醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗醫生表示，本港新冠病毒病確診人數不斷攀升，處於高水平，且不少病人需入院。每日入院人數由950人升至1,200人，當中約四分之一為新冠病人。急症室周一單日有6,600人求診，周二有6,400人次；內科病床使用率長期達100%，部分醫院更達120%至130%。目前有超過2,100名新冠患者留醫，年齡中位數高達78歲，當中30%至50%人有發燒，約20至30%人須氧氣支援，有27人要插喉，15人須入深切治療部。他預計未來數周感染人數將處於高位，而流感個案亦急切上升。公立醫院急症非常繁忙，非緊急病人輪候時間較長，他呼籲病情輕微的病人選擇到普通科門診或私家就診。

醫管局總行政經理(聯網運作)李立業指出，醫管局因應現時狀況制訂應急計劃，包括加強急症室病人把關、增加人手及調配病床等，確保為病人提供適當服務。當局已按機制調撥私院病床接受一般病人，現有40人送往私院。北大嶼山醫院香港感染控制中心(HKICC)亦已重開，現有1個病房運作，今午至明日會加開1個病房，料可多約70張病床，主要予新冠病人為主，即共計140張病床處理病人。

醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢指，病人量急增，但嚴重患者不多，經藥物支援後，大部分可康復出院，最短只需留院2日。另院舍患者佔比亦多，現有逾200人留院，佔整體逾一成。曾續指，不論年長或年輕患者，也有二次感染，甚至第三度感染個案，但病徵相對溫和。