新暑熱指引屬建議性質　僱主或不願配合　工權會促政府適時檢討

勞工處下周一(15日)推行《預防工作時中暑指引》，按天文台暑熱指數發出工作暑熱警告，分紅、黃、黑3個級別，安排員工休息時間或停工。工業傷亡權益會今日(10日)表示，指引有多項不足之處，尤其指引僅屬建議性質，不是法律明確條文規定，導致勞工處檢控時難度大增，甚或僱主更未必願意主動配合，促請政府適時檢討。

工權會幹事余嘉浩表示，勞工處雖可循一般責任條例控檢僱主，但指引非強制性，只屬建議性質，由於沒有法律條文規定，即使檢控，變相難度大增。他續指，指引不切實際，綜合天文台過往數據，達紅色暑熱警告的日數只有4日，黑色暑熱警告天是0天，變相從事重勞動或極重勞度的員工，要符合停工休息門檻變得極高。

受訪者楊太表示，其丈夫為地盤工人，去年在地牢工作期間突然猝死，不過驗屍報告卻只死因是「心肌梗塞」。事後楊太拜祭時，曾到現場視察，發現現場雖有風機，但沒有對流風，環境侷促，加上取得調查報告後，更發現沒有一個調查方向是與溫度及工作環境有關。余嘉浩則補充，暑熱指數主要依靠室外天氣監察數據釐定，事實上室內環境若通風不佳，溫度甚至會比室外高上幾度，尤其是地牢、閣樓等環境，認為暑熱指數未能切實反映實況。

工權會指出，綜合以上因素，指引難免成為僱主的「擋箭牌」，促請政府適時檢討，如成效不彰，應向立法方向探討，以更有效保障員工。工會又指出，楊太個案反映在工地猝死，容易被歸類與個人疾病有關，因為當局目前未有循溫度、工作環境方向等調查，令事件缺乏意外發生細節，家屬最後無法得到應有賠償，因此建議當局完善補償制度，包括訂立一些能判斷工人是否因熱疾病致死的標準，並由勞工處作出配合調查。