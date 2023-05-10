立會三讀通過加煙草稅　議員促政府加強打擊私煙

為保障市民健康，早前施政報告指政府目標是本港吸煙率能由目前的9.5%，降至7.8%。立法會今日（10日）通過有關《2023年應課税品(修訂)條例草案》，即將每包香煙的稅率增加至31.48%。多名議員同意增加煙稅，有助控制吸煙率，又關注私煙問題，要求政府加強執法。但亦有議員不同意加煙稅的做法，認為宣傳工作對減少吸煙率更為有效。政府回應指若然要降低吸煙率需要採取積極的措施，重申加稅是非常有效的方法。

財政預算案早前把每支香煙的煙草稅調高0.6港元，按現時本港香煙零售價每包61.75港元計算，每包香煙價格會增加12港元至至少73.75港元，稅率達31.48%，煙草稅亦由62%增至68%。

議員郭偉強認為加煙稅非因有財政赤字而用煙民「開刀」，因為若要「開刀」不會增加31.48%稅「咁小」，相信加煙稅目的是為了降低吸煙率至7.8%。他又指現時私煙問題嚴重，但罰則卻相對較輕，最多只是罰款2.4萬港元，批評阻嚇力不足，要求政府要加強打擊私煙，和增加罰則。

議員郭玲麗同樣關注私煙問題，憂慮大幅加價會令私煙買賣猖獗，促請政府調配更多資源和人手處理私煙，檢討控煙辦的工作成效。郭玲麗亦建議政府多運用社效媒體，向青年人講述吸煙的禍害。

不過，批發及零售界議員邵家輝不同意政府以加煙稅去減少吸煙率的做，認為需要給予煙民「選擇權」，指絕大部分國家都容許市民吸煙，批評當局以「有錢有得食，冇錢你就選擇小啲」。他輝直言不同意加煙稅對減少減煙率有直接關係，認為宣傳才是更好，反問若然希望無煙新世代，是希望香港不能買煙，還是不能吸煙。他又憂慮若然香港不能買煙和吸煙，會影響其他人來港的意欲。

政府回應指若然要降低吸煙率需要採取積極的措施，重申加稅是非常有效的方法，承諾會加強針對私煙執法。該官員同時點名反駁邵家輝的說法，否定有關增加煙稅無助減低吸煙率，又不會被外國牽着鼻子走，舉例有部分地方亦有推行大麻合法化，指香港有自已的控煙政策，而且世界衞生組織研究亦指出價格和徵稅有效減低吸煙率。