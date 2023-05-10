需招逾600救生員　僅聘得122人　康文署指4成申請人未達標

夏天將至，適逢政府解除口罩令、防疫限制後，市民原本可真正的無拘束到海灘暢泳；然而康樂及文化事務署於今年4月至5月期間需要聘請超過600多名季節性救生員，以應付所有水上活動場地重開後的人手需求，高峰期共需約2000多名救生員，惟康文署現時僅招聘122名季節性救生員，加上受新冠疫情影響，對救生員的人力市場造成一定的影響，救生員供應大幅度減少，但需求卻增加，導致公營和私人市場的救生員人手嚴重短缺。

政府文件顯示，過去3年，屬公務員的救生員平均空缺率為4.21%，而康文署目前共管理45個公眾游泳池、42個刊憲泳灘1和五個水上活動中心。不計及高級救生員的人手，在非泳季期間約需1300多名救生員；由4月起踏入泳季，高峰期約需2000多名救生員，今年4月至5月期間需要聘請超過600多名季節性救生員，以應付所有水上活動場地的人手需求。

惟由於受新冠疫情影響，部分救生員已離開了救生員行業差不多3年，或許已轉投其他行業，因此對救生員的人力市場造成一定的影響，加上新頒發的泳池救生章由2018至19年度到202021年度減幅達73%；而新頒發的沙灘救生章減幅達60%，救生員供應大幅度減少，但需求卻增加，導致公營和私人市場的救生員人手嚴重短缺。

今年的招聘中，只有不足30%獲邀面試的申請人能通過技能測試及招聘面試，比例上遠低於過往的40%，僅招聘了122名季節性救生員，截至今年4月1日，康文署僅有1443名長期服務救生員，遠未能達到招聘目標。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，這些數據顯示救生員招聘將面臨「大危機」，令市民安全性大打折扣，甚至容易造成人命傷亡，建議康文署應多管齊下如薪水、工時檢討招聘問題。