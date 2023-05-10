提高大澳居民應對水浸能力　跨部門演練應變安排

踏入5月，立夏過後雨季將臨，離島民政事務處今日(10日)聯同相關政府部門及地區機構，在大澳舉行嚴重水浸模擬救援及疏散演練，以加強各部門、相關團體及居民在發生嚴重水浸時的應變能力，並提高居民對有關緊急應變安排的認識。

根據有關緊急應變安排，當天文台預測在熱帶氣旋影響下，大澳海平面高度可能在未來數小時內達到海圖基準面3.3米或以上，天文台便會透過手提電話短訊向政府相關部門、機構和大澳居民代表及漁民代表發出預警。民政處接獲預警後，會啟動設於大澳鄉事委員會辦事處的緊急事故協調中心，該中心由民政處、消防處、社會福利署等相關政府部門及非政府機構設立，以協調疏散、救援及緊急支援的工作。

是次演練模擬真實情況，並加入了突發元素，提升難度，要求參與部門在未能預知的情況下，即時執行救援任務，考驗各部門人員的應變能力。此外，居民代表及漁民代表會在收到天文台發出的預警後，協助將資訊廣傳，提醒大澳居民提高警覺，並協助他們在有需要時到安全的地方暫避。而設於大澳鄉事委員會辦事處、香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處和佛教筏可紀念中學的臨時庇護中心，以及位於龍田邨的臨時收容中心會開放予有需要的居民暫時使用。