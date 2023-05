4款新冠疫苗獲在港註冊　公私營醫療機構及醫生可使用

世界衞生組織已正式解除新冠疫情的緊急狀態,而疫苗供應仍然繼續,港府今日(10日)回覆查詢時表示,中國康希諾藥廠(CanSino)及美國莫德納藥廠(Moderna)各有2款新冠疫苗已獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊為香港藥劑製品,而根據《藥劑業及毒藥條例》,相關已註冊的疫苗可被出售予公營或私營醫療機構或醫生使用。

康希諾藥廠獲在港註冊的疫苗包括CONVIDECIA COVID-19 VACCINE (AD5-NCOV-S),RECOMBINANT 0.5ML/DOSE 0.5ML VIAL(香港註冊編號HK-67825);及CONVIDECIA COVID-19 VACCINE (AD5-NCOV-S),RECOMBINANT 0.5ML/DOSE 1.5ML VIAL(香港註冊編號HK-67826)。

至於莫德納藥廠的相關疫苗則包括SPIKEVAX BIVALENT ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 DISPERSION FOR INJECTION COVID-19 MRNA VACCINE (NUCLEOSIDE MODIFIED) (50 MICROGRAMS/50 MICROGRAMS)/ML (香港註冊編號HK-67830);及SPIKEVAX BIVALENT ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 DISPERSION FOR INJECTION IN PRE-FILLED SYRINGE COVID-19 MRNA VACCINE (NUCLEOSIDE MODIFIED) 25 MICROGRAMS/25 MICROGRAMS (香港註冊編號HK-67831)

港府續稱,雖然聯合科學委員會並不會就每一種註冊疫苗提供特別建議,而現時政府新冠疫苗免費接種計劃只涵蓋科興、復必泰原始株和復必泰二價疫苗,政府建議醫護人員為市民接種本港獲註冊的新冠疫苗(包括Moderna藥廠及CANSINO藥廠的疫苗)時,必須參考有關疫苗的註冊詳情和標籤使用指引,並考慮接種者的年齡和健康狀況等因素。此外,截至昨日(9日),本港已接種20,786,720劑次的復必泰及科興新冠疫苗。