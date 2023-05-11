消息指《明報》周日起　停刊尊子漫畫

消息指，《明報》周日(14日)起停刊尊子漫畫，《明報》方面暫未有回覆。《明報》近月發表的文章，多次被港府斥責誤導公眾。民政及青年事務局本周二(9日)點名批評《明報》副刊尊子漫畫，指其刊登的內容涉扭曲和抹黑政府委任地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員原則，當中更帶有歧視成分和侮辱，有違傳媒道德。

局方表示《明報》近日接二連三針對港府完善地區治理建議方案，作出誤導性的言論，將建議方案內容扭曲解讀，批評此舉屬於政治凌駕道德的行為。局方重申，即使面對抹黑詆毀，仍會堅定落實方案，提高地區治理效能。據《明報》有關副刊，內容中的人物對話提到，即使在中英數不及格、患心臟病和色盲等，只要長官認為適合都可獲委任為防火滅罪委員會，把關篩選區議員。當局指內容無視事實，混淆視聽。

保安局局長鄧炳強上月點名批評《明報》副刊的「尊子漫畫」，指其發表的有關內容是挑撥對政府不滿。鄧炳強指出，港府早前擬斥資約52億元，就執法部門建立新一代通訊系統設施。惟《明報》有關刊物內容提到，當局動用200億元是興建監獄、聘請相關懲教人員等，以科技監察、針對市民。鄧批評上述內容誤導市民，強調當局只是方便緊急救援用途；他又提到相關專欄過去半年多次針對政府作出誤導指控，有關部門亦已多次作出譴責及澄清。