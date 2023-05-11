中大醫學院制定非入侵性大腸癌篩查，有助及早識别高風險人士。

大腸癌是香港第二常見的癌症，預計其發病率和死亡率在未來數十年會持續上升。香港中文大學醫學院腸胃科獲蒙亞太胃腸病學會和亞太消化內鏡學會支持，去年代表亞洲率領來自全球10多位專家學者，制定使用「非入侵性生物標誌物」進行大腸癌篩查臨床指引。

研究團體檢視了現時各種非入侵性生物標誌物，包括血液腫瘤基因標誌、糞便腫瘤標誌，以及糞便微生物標誌，指出使用「血液基因」偵測大腸癌及癌前瘜肉的靈敏度偏低；而使

用「糞便腫瘤標誌」亦比較昂貴，更未能有效檢查癌前瘜肉；相反新一代的非入侵性篩查卻較「隱血測試」更能精準檢測大腸癌及其前期病變，對患者進行風險分類，從而識别高風險人士進行大腸鏡檢查。

研究團體表示，經系統性地審閱了近800篇相關醫學文獻後，認為非入侵性生物標誌可適用於以下兩類人士，即大腸瘜肉風險一般，但希望知道患上大腸瘜肉風險人士；以及大腸瘜肉風險較高，但抗拒接受大腸鏡檢查的人士。有關研究早前已於國際著名醫學期刊《英國醫學雜誌—Gut》(British Medical Journal - Gut)發表。