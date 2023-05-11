東方日報A1：南亞幫水路潛港　偷呃打殺毀治安

南亞幫多年來湧港搶灘，抵埗後即「舉手」提出免遣返聲請，不少人抵港後為搵快錢壞事做盡，偷呃打殺，敗壞治安，過去12年更耗費110億元，用耗巨額公帑養活他們，倒錢落海，面對基建、醫療等社會問題卻呻庫房乾塘，惟港人無權干擾及發聲。最新數字顯示，今年首季共146名非法入境者，當中38%（即55人）為非華裔人士，國籍包括越南、巴基斯坦、孟加拉及印度等，偷渡方式主要以水路為主。有學者促請港府應盡快尋求中央退出聯合國《禁止酷刑公約》，期間應聽從民意，盡快設立禁閉營，徹底解決假難民禍港問題。

保安局回覆議員書面質詢指，根據入境處及其他執法部門的資料，在2020年至今年3月期間，被截獲的非法入境者數目，以及當中非華裔非法入境者的數目，均有下降趨勢。其中非法入境者數目於2020年、2021年及2022年分別有1,949名、2,226名及1,155名。而當中屬於非華裔人士的，上述3年分別有1,121人（佔整體58%）、850人（38%）及482人（42%）。非華裔非法入境者偷渡來港的方式以水路為主，其餘則以陸路偷渡來港。

負責打擊和取締假難民的入境處，近年已竭盡全力處理相關問題。為堵截非法入境活動，入境處等一直聯同內地有關當局加強執法，並自2016年起展開專項行動，持續打擊非法入境罪行，亦曾多次針對非華裔非法入境者採取執法行動，加強堵截。在持續進行嚴厲打擊行動下，被截獲的非華裔非法入境者人數由2015年的月均318人，減至2022年至今年3月期間的月均36人，減幅近90%。

與此同時，入境處不遺餘力在全港各區打擊非法僱傭工作，減低非華裔人士進入及逗留本港的經濟誘因。2021年至今年3月，處方在目標場所及地點進行了2.9萬次針對打擊非華裔人士從事黑工的行動，即月均逾1,000次；與2020年近9,000次同類行動相比，即月均700多次，月均行動次數增加近46%。

而入境處自2009年1月推出「網上舉報違反入境條例罪行」系統，方便市民舉報涉嫌違反入境條例罪行的活動。在2020年至今年3月期間，入境處透過有關系統接獲3,957宗舉報，其中今年首季已接獲521宗，佔去年全年數字的45%。處方會不時檢討相關措施的成效，亦會繼續加強從源頭堵截、執法及宣傳教育等不同層面打擊非法入境活動及非法僱傭工作。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，滯港假難民不斷衍生治安及非法勞工等問題，淪為社會毒瘤，他認為假難民濫用免遣返聲請審核機制，不斷上訴拖延留港，浪費公帑。他批評港府無遠見，長期對假難民問題視若無睹，建議應聽從社會意見，盡快設立禁閉營，長遠應尋求退出聯合國《禁止酷刑公約》。港人亦應有權在事件中表達意見，改善目前的困局。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：