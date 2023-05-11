天后寶誕又至　新渡輪今明開特別船來往北角碼頭至西貢大廟灣

西貢大廟灣有本港現存最古老的天后廟，其建於南宋理宗時期，屬香港1級歷史建築，每逢天后寶誕都有大批善信前往參拜。新渡輪表示，將於今年天后誕前夕及正日，即今日(本月11日兼農曆三月廿二日)及明日(本月12日兼農曆三月廿三日)，安排特別渡輪服務往來北角碼頭及西貢大廟灣。

班次方面，今日上午10時至晚上10時，北角碼頭會每兩小時一班船，而明日凌晨零時至下午3時，北角碼頭基本每兩小時一班船，並會加開一班船於凌晨1時正開出，新渡輪另會因應現場客量情況，或安排該碼頭於中午及下午加開航班。大廟灣方面，今日上午11時15分至晚上11時15分會每兩小時一班船，而明日凌晨1時15分至下午4時15分則每兩小時一班船，並加開一班船於凌晨2時15分開出，視乎現場客量情況，該碼頭下午或加開航班。

乘客可於該兩天在北角碼頭及西貢大廟灣購買船票。其中北角碼頭只售來回套票，成人慢船收費60港元，快船70港元；而西貢大廟灣則只售前往北角的單程票，成人慢船30港元，快船35港元。65歲或以上長者，年滿3歲至未滿12歲小童及殘疾人士登記證持有人士可享半價優惠，而長者及殘疾人士2港元乘車優惠則不適用。另外，乘客憑西貢大廟灣往北角的船票票據或八達通紀錄，可於當天北角往紅磡或北角往九龍城的渡輪服務時間內，免費乘搭北角往紅磡或九龍城的渡輪服務一次。持八達通紀錄的乘客，須使用已繳付大廟灣往北角船費的八達通卡於北角碼頭指定八達通閘機拍卡入閘，方可享用有關優惠。