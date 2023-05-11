下周一起　內地居民可全國辦理赴港澳團隊旅遊簽注申請

國家移民管理局周四（11日）發布公告，為進一步保障便利中外出入境人員往來，促進服務對外開放，該局自下周一（15日起）全面恢復實行內地居民赴港澳團隊旅遊簽注，並實施內地居民申辦赴港澳地區探親、工作、學習證件。

公告有關進一步調整優化以下出入境管理政策措施包括：全面恢復實行內地居民赴港澳團隊旅遊簽注「全國通辦」。內地居民可向內地任一公安機關出入境管理機構提交赴香港、澳門團隊旅遊簽注申請，申辦手續與戶籍地一致。其次，實施內地居民申辦赴港澳地區探親、工作、學習證件「全國通辦」。內地居民因探親、工作、學習，以及因就醫、訴訟、處理財產等事由擬前往港澳地區，可向全國任一公安機關出入境管理機構提交與申請事由相應的探親、逗留和其他三類簽注申請，申辦手續與戶籍地一致。

公告又宣布調整在澳門就讀的內地學生逗留簽注有效期。公安機關出入境管理機構對赴澳門高等院校就讀的內地學生，簽發的逗留簽注有效期由最長不超過1年，調整為與其在澳門就讀的學習期限一致。此外，全面恢復口岸快捷通關。在1月8日恢復毗鄰港澳口岸邊檢快捷通關的基礎上，按照疫情前做法和標準要求，允許持中國普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證（5年有效）、一年多次有效出入境通行證的中國公民；持外國護照和外國人永久居留證、外國電子護照及6個月以上外國人居留許可的外國人；在定期國際航班上工作的中國籍機組人員和可免簽入境或已辦妥1年以上（含）乘務、任職簽證或居留證件的外國籍機組人員可經邊檢快捷通道通行。