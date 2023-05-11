旅業盼復甦推平價團吸內地客　議員籲做好管理減少對居民影響

旅遊業監管局表示，3月29日起所登記的旅行團中，有逾半數的團費低於500人民幣或以下。低價團曾塞爆土瓜灣、紅磡一帶，更出現塞爆食肆、街頭食飯盒的場面，影響當區居民。旅遊界議員姚柏良今早(11日)於電台節目表示，集中討論內地團團費並非客觀，認為當局應研究如何管理好入境團，提升旅行團品質，減少對本地居民影響等。本港旅遊業仍處於復甦起步階段，吸引多些高增值過夜旅客，是整個旅遊業界的共同目標，認為要好好利用文化古蹟作景點，令訪港旅客更多元化。

姚柏良又指，五一長假訪港72萬人次旅客，內地團只佔14,000人，屬很小部分，相較之下，個人遊旅客於旅遊旺季佔比逾80%更值得關注，應聚焦關於做好口碑及管理品質，同時減少對本地居民的影響。

旅遊促進會總幹事崔定邦則認為，現時內地團旅客數目仍未恢復至疫情前一半，業界期望透過質素及價格，吸引更多內地團旅客訪港。疫情前較多內地團在本港逗留兩日一夜，現時則只停留一日、不過夜。當中500元的團費只是反映香港段費用，整個行程「一程多站」或為五日四夜，團友隨後會轉往深圳、澳門及珠海。