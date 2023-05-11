食環署轄下街市20個攤檔　下周三公開競投

食環署今日(11日)公布，轄下九龍區兩個公眾街市共20個攤檔將於下周三(17日)進行公開競投。攤檔可售賣貨品非食物類乾貨及食物類濕貨。租約為3年的固定租期，由7月1日起生效，租期屆滿後檔戶沒有租約續期權利。而每月租金競投底價視乎個別檔位的大小及位置，由840港元至3,700港元不等。

當局續指，年滿18歲並通常居於香港的人士，均可參加競投。為提供機會讓更多人士投得攤檔，並提高攤檔種類的多元化以增加市民的購物選擇，每名承租人在同一街市租賃攤檔的數目將有所限制。現有的攤檔承租人不得參與同一街市的第一輪攤檔競投，只可於第二輪競投中競投一個攤檔，而任何在新3年固定租期租賃方案下的承租人，即透過去年8月後的街市公開競投成為檔主的人士，則在任何情況下均不得參與競投同一街市的攤檔。

公開競投會以「先到先得」形式安排入場，額滿即止。食環署將在競投會開始前30分鐘登記及派發即場競投會的入場票。欲參與競投人士須於競投會場地的等候區輪候，出示其香港身份證或護照作登記以領取該競投會的入場票。