新蒲崗2死車禍　26歲危駕男判囚3年2個月兼停牌5年

2021年的除夕夜，新蒲崗發生奪命車禍，導致1男1女死亡，另2人嚴重受傷。涉案私家車男司機早前承認危險駕駛引致他人死亡及危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害共2罪，今(11日)在區院被判3年2個月，停牌5年，另須自費修讀駕駛改進課程。法官指，被告根本未能駕馭高效能私家車，他卻以高速行駛，結果奪去無辜生命。另外行車紀錄儀顯示，被告駕駛時一直播放着高聲量搖滾樂，這無疑會令他分神，實屬加刑因素。

現年26歲被告吳家俊，過往有2次超速紀錄，均以罰款處理。吳被控於2021年12月31日，在大有街與八達街交界危險駕駛一輛私家車，引致施霧阳（23歲，女）及李永強（63歲，男）死亡及引致姓廖女事主與姓林男事主身體受嚴重傷害。

案情指，當日傍晚6時許，被告駕駛其黃色寶馬私家車途經案發地點時，高速撞到一輛的士車尾後，失控剷上行人路，撞倒多名途人，再撞爛店舖捲閘後停下。事件中2名途人死亡，他們身體多處受傷，女死者當場死亡，男死者送院後證實死亡。2名重傷者則分別有鼻骨骨折及下肢骨折等，其中一人現時走路仍須拐杖輔助。涉事路段時速限制50公里，執法人員檢視行車紀錄，發現被告當時的駕駛速度高於限制，其時速一度高達81公里。

案件編號：DCCC 948/2022