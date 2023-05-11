議員稱本地產業真空　企業上市一拖再拖　港金融中心地位受挑戰

為推動本港經濟發展。立法會今日(11日)通過「全面推動產業升級轉型，促進金融、經濟多元發展」議案。有議員批評香港產業出現「空心化」，作為國際金融中心「離地」，又指「香港投資管理有限公司」發展緩慢。有議員又表示不少企業上市遭一拖再拖，直言這令香港國際金融中心地位備受挑戰。

議員洪雯表示過去20年香港作為國際金融中心的功能大幅提升，然而香港產業出現「空心化」，製造業全數流失，指在這個情況下雖然失業率很低，但高質量和供年輕人的上升空間很少。她形容香港作為國際金融中心「離地」，指儘管香港可以東西方的資本互通，但有關資本並不紥根，香港只有融資作用。她批評「香港投資管理有限公司」的發展相當緩慢，至今仍未有詳情公布，促請當局加快程序。

議員黃俊碩亦批評香港近年「嚴重倒退」，香港交易所在2018取消創業版轉到主板上市機制，而且不少企業上市遭一拖再拖，直言這令香港國際金融中心地位備受挑戰。他認為。促進香港金融產業化不是單推出更多的金融產品，而是要令不同地區的資產可以在香港落戶和投資。

另一議員林健鋒指香港比人搶了不少人才，而且受土地限制，難以進行商品化，要求當局鼓勵本地科研公司優先向本地企業轉移科研成果，並向初創企業提供配對資助和稅務優惠。林又促請政府將生命健康科技、人工智能、數據科學、金融科技等納入北部都會區規劃，讓上述項目成為香港新引擎；議員陳沛良則認為香港在金融科技應用明顯落後於內地，指有研究報告反映，內地金融科技使用者佔整體人口百分比超過香港一倍，內地在這方面發展迅速，更是全球最大金融科技市場之一，促請政府與內地政府研究推出更多金融開放計劃，拓展本港金融科技發展空間。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂回應指，港交所現正檢討創業板，並會於年內提出改革建議。商務及經濟發展局副局長陳百里表示，「引進重點企業辦公室」在去年成立，至今已和逾100間企業見面。