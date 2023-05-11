前警員涉收賄1.3萬披露警方運作　與貸款公司董事同被起訴

一名時任警員涉嫌向一名貸款公司董事收取賄款共逾1.33萬港元，以回答對方有關警方運作的查詢。該名時任警員亦涉嫌未經許可向一名同袍索取貸款約1萬港元。廉政公署昨(10日)落案起訴該名前警員及貸款公司董事，2人已獲准保釋，明日(12日)在沙田裁判法院答辯。

被告蘇靖峰(29歲)為一名前警員，被控一項公職人員接受利益罪名；而被告彭閏(37歲)則為鷹富資本有限公司董事兼股東。案情指，蘇靖峰涉嫌於2021年6月底至10月中期間，接受由彭閏謙提供的賄款共1.33萬港元，以傾向優待彭閏謙，回答對方有關警方運作的查詢。蘇靖峰又涉嫌未得行政長官一般或特別許可而向一名任職同一小隊的警員索取一筆約1萬港元貸款，但遭對方拒絕。

案發時，蘇任職警員，駐守沙田警區田心分區，而彭早前任職自由身貸款代理人，透過電話推銷貸款時認識蘇靖峰。廉署接獲警方轉介貪污投訴展開調查，發現蘇多次接受彭借貸，而在借貸期間，彭閏謙曾向蘇查詢警方在一宗關於其友人信用卡被盜用個案的調查進度，以及警方就派對房間的巡查次數。調查發現，蘇涉嫌以警務人員身份和經驗，回覆彭閏謙的查詢並透露警方慣用的調查方式，從而獲得彭閏謙的貸款。