停電事故揭賞罰機制過時　議員促兩電承擔部分燃料成本抑電價

議員郭偉強及陸頌雄就港燈停電事故與環境及生態局會面，並對港燈及中電對中期檢討提供意見及建議。郭偉強表示港燈必須對停電事故包括接錯電纜等，負有全部責任，歸根究柢應改善港燈賞罰機制並最負全部責任。他續指本港兩電須提高透明度，現時關於兩電投資方案，貸款利息等，兩電股東僅承擔7%的息口，其他則由用戶承擔。融資方案不夠透明，他懷疑兩電有機會同其他借貸公司有利益關係，增加透明度有助消除疑慮。

郭偉強表示須盡快建設將軍澳137區填海區，137區地位位置優越，可連動內地電力將電力最快接駁至港島區，港燈電費高昂因其燃煤與燃氣的機組，不同於中電從內地輸入核電，他期望137區落成後，港島區居民屆時可減緩「捱貴電」的壓力。他建議希望將人工島發電引入外來競爭，讓不同持份者可參與。

陸頌雄表示中小企亦收到電費貴問題，要求壟斷大電力供應商須對公共利益讓步，他指出電力公司准許利潤為8%，僅僅為名義上的，會有額外超出8%的收益，包括提升營運表現獎金、節能指標能為公司省下9,600萬度電，會讓電力公司賺得3成半的電力收益。他試問社會上哪裏還有這種穩賺8%收益而不虧錢，而電力公司燃料費成本則全數由消費者承擔。他建議減低准許利潤，燃料費不可以全部轉嫁給消費者，他呼籲兩電公司應在部分自付燃料費的基礎上有動力，在世界範圍尋求更便宜的燃料。促港燈由更公開透明賞罰制度及檢討機制。郭則補充雖然因地緣政治燃料費有所波動，但他坦言只有兩電自付一部分燃料成本才合理，並促港燈積極主動與各持份者溝通。