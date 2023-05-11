社區新冠個案增　Omicron新變種成主流　當局籲病徵嚴重者求醫

澳門新冠疫情復燃。當地衞生部門曾表示，社區確診人數由4月的日均少於10人，升至5月初的20人後，近日再急增至近70人。新型冠狀病毒感染應變協調中心今日(11日)表示，現時當地檢測到的病毒株，大部分以Omicron XBB的各亞型變種株為主。由於澳門自然感染及打疫苗後產生的免疫力漸降、且有新變種株出現，各地人流往來增加，形容當地新冠活動水平有所上升。

中心續指，為方便居民容易判斷自身需否就醫，當局參考外國新冠感染治療經驗和建議，發布《新冠病毒感染者就醫建議》供參考。根據上述指引，有新冠感染症狀且快測或核酸證實染疫的人，可按年齡、症狀、是否為孕婦或產婦、有否慢性病等情況進行自我評估。若為孕婦、65歲或以上、有慢性病等高危人士，建議求醫，由醫生視乎需要處方藥物。至於一般健康的青壯年和兒童可自行使用對症治療藥物，或到任何醫療機構就診。

另外，若患者出現需緊急就醫的重症警示症狀，例如呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清等，便應立即就醫。當局呼籲感染者及其家人要留意上述情況。