老鼠膠易成病源　幼兒或小動物恐誤踩受傷　議員促立例禁用

本港鼠患問題未解決，有滅蟲專家直言，老鼠膠是殘酷的捕鼠法，部分國家已禁用，其功效亦成疑，甚至會誤中副車，令人畜受害。議員葛珮帆今日(11日)在立法會聯同動物保護組織創辦人郭秀雲、藝人陳逸璇和陳庭欣等、動物律師麥劍祺和動物保護科學家羅伯特等，為無辜動物發聲，要求政府分階段逐步禁止使用「老鼠膠板」。

葛珮帆表示鼠患問題曾在社區十分猖獗，但據衞生署資料顯示現時鼠患問題得到較大程度的解決，已消滅2,7000多隻老鼠，比前年多50%，但她批評用「老鼠膠板」來代替「老鼠籠」，除了不人道之外，亦對自然環境中的野生動物、寵物甚至小朋友都會造成莫大傷害，而且會導致病菌擴散，對公共衞生亦會造成隱患。動物保護海外科學界羅伯特同樣指出，老鼠與其他動物包括雀鳥，野貓與小型寵物一旦被黏在膠板並被丟進垃圾桶，直至運到推填區的三個星期內，動物不但會痛苦掙扎更會在死後散播病菌，對周遭環境和人類健康造成威脅。

葛珮帆則建議政府在2025前立法停止使用「老鼠膠板」，而在2023年前持有「老鼠膠板」則會被視為違法。在短期內則建議政府須在建築物內部包括街市與大廈，才可使用「老鼠膠板」，不能在公開區域內繼續使用，並要求政府及使用者按時巡邏膠板上有無其他小動物，並一旦發現應及時施救。郭秀雲指更有小動物包括老鼠及益蟲就會因掙扎「斷手斷腳」流血更多，難以救回，讓許多無辜動物喪失生命，更對小朋友造成潛在隱患，促政府盡快杜絕使用「老鼠膠板」。