3內地資深中醫訪港　與西醫交流臨床協作　期間培訓5「弟子」

為推動中港醫療人才交流，醫管局去年11月起展開「大灣區中醫訪問學者計劃」，先後有3名內地資深中醫專家來港參與中西醫協作，培訓本港中醫師。醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲今（11日）分享計劃成果，包括建立本港首個「師帶徒」住院中醫培訓項目。她又指，計劃已得到廣東省中醫藥局支持及認同，展望未來邀請更多腫瘤科、腦病科/神經內科、骨關節科、針灸科等內地中醫專家赴港，盼「『專家庫』愈來愈鼎盛」，有利繼續深化「師帶徒」中西醫協作臨床培訓。

黃巧雲稱，是次計劃首階段於伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院，運用中西醫協作治療模式照顧新冠重症患者，內地專家以「師帶徒」形式，為5名本地中醫師提供培訓。有參與的本地中醫師指是次學習機會難得，有助深化、應用中西醫方面知識、實時觀察到病情變化：本地西醫團隊亦認同中西醫共同制定臨床方案的可行性，認為雙方合作順利。

至於計劃第二階段則有5間公立醫院，包括威爾斯親王醫院、基督教聯合醫院、沙田醫院、東華醫院及靈實醫院，共30名本地中醫師參與，具體工作分別檢視中西醫協作服務「中風治療」臨床方案、首先探討呼吸科的中西醫協作模式等。

有份參與的廣東省中醫院主任中醫師謝東平表示，他接觸到的本地西醫非常專業，深入了解後更認為雙方想法一致，對中西醫協作持開放態度。他又指，本地中醫師的中醫基礎良好，參與住院臨床培訓時「好快上手」。