全面發展議案獲通過　議員促港府設官員專責推動婦女政策

立法會今(11日)通過推動香港女性全面發展議案。議員普遍提出就性別平等、消除職場性別歧視和性犯罪等，繼續保障香港女性權益。有議員建議政府應設立高級官員推動婦女政策工作，並就產假，親戚假與職場靈活安排，以加強婦女健康與職場利益並平衡傳統家庭責任。而亦有議員表示本港女權已數一數二，反而男性更應獲得關注與保障。

議員林振昇批評在政府架構中未有高級官員推動婦女政策工作，以及婦女團體，又以增加託兒服務為例，他建議需要跨政策局協調，倡設立婦女事務專員處理協調工作，並採取措施協助婦女就業，更能服務社會。議員陳健波則表示24至54壯齡婦女工作參與率僅有72.7%，比男性的93.4%，相差20.7%，究其原因是本港傳統家庭分工，他認為因家庭責任如幼兒照顧，照顧父母而退出勞動市場，是對本港勞力資源巨大浪費。他建議政府倣效新加坡等地區，加強社會託兒服務並對婦女工作提供津貼。他強調應鼓勵僱主向在職母親放幼兒假與親戚假，並鼓勵在家遠程工作，政府亦應積極支援相關友善措施。

議員江玉歡表示本港女性失業率在2019年2.8%增至2020年5.7%，增至一倍，她形容婦女權益與職場上的生存空間被壓迫，政府應在政策機制上入手，與各部門和社會各界進行系統性統籌。她續指政府曾在2015年訂立在委任非官方諮詢委員中，應有35%由女性出任，但目標僅在2021年達到，效率不高。許多基層女性包括單親母親和貧窮女童等都陷入貧窮循環，她建議政府舉辦以基層女性為核心的基層女性培訓班，制訂政策增加基層女性的謀生崗位。江玉歡強調社會某些人士標籤一部分女性為「剩女」、「師奶」和「老姑婆」，她呼籲社會應摒棄歧視性用語來形容女性，以達致男女平等。

議員何君堯表示本港女權發展已然世界前列，相反男性的權力和壓力更應收到社會關注。他舉例在法律業界，有約7成是女性從業者，而僅3成是男性，他認為社會更應注重男女平等和家庭的和諧包容，其中男性的關懷度下降甚至不及女性。他續指社會上有很多宅男，亦為勞力資源的浪費，對於他們的壓力和幫助亦應加強。