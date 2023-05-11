調查發現近半市民對經濟前景感悲觀　復甦步伐仍然緩慢

香港疫後全面復常已一段時間，惟經濟復甦步伐仍然緩慢。為了解市民的個人經濟狀況以及對經濟前景的看法，香港研究協會於上月26日至本月10日展開全港性隨機抽樣電話進行調查，成功訪問了1,035名18歲或以上市民，並將收集到的數據與過往同類型調查作比較，結果發現普通市民仍然對經濟前景感到悲觀。

調查指，在5大消費開支項目中，以住屋開支錄得下跌情況，醫療保健開支則維持平穩，而另外三項開支，即購物、飲食、教育則均錄得升幅；至於市民對目前的生活水平及家庭財政狀況與半年前比較方面，若以3分為變好，2分為保持穩定，1分為變差作均值計算，受訪者指目前的生活水平及目前的家庭財政狀況均值分別上升至2.17及2.29，亦為創調查以來新高，反映市民對於現況有所改觀。

惟協會指，雖有42%受訪者表示對未來半年香港的經濟前景感到「悲觀」，惟情況較半年前減少22%；而感到樂觀的回升至26%，顯示對本地經濟前景感到悲觀的市民顯著減少，相信與社會全面復常，經濟逐步復甦有關。協會認為近期市民的消費開支有所提升，生活水平及家庭財政狀況持續向好；而政府統計處公布最新一季失業率，亦跌至3年以來新低的3.3%，期望本港經濟進一步增長。