八鄉一女童疑受虐亡　官形容案件為家庭悲劇　雙親被判囚3個月

年僅14個月大的女童，去年6月被發現倒斃八鄉水頭村村屋，頸部有大量傷痕。女童父母事後供稱覺得女童被邪靈附身，遂用橄欖油為她驅鬼及嘗試讓她復活，而沒有送她去醫院。他們最初被落案起訴1項謀殺罪，之後控方改控他們對所看管兒童虐待或忽略罪。2人早前認罪，今(11日)在粉嶺法院判刑。裁判官形容本案是家庭悲劇，兩名被告愛錫女兒，惟因錯誤宗教影響犯案，判被告入獄3個月。由於兩人皆已還押一段時間，料可短時間內獲釋。

兩名被告分別是馬來西亞籍33歲男被告林道升，以及中國籍32歲女被告陳昭彤，兩人皆報稱無業。控罪指兩人於去年6月1日，在八鄉錦田水頭村某單位，故意虐待或忽略一名14個月大的女童。辯方稱，男被告已還押335日，女被告則還押了逾200日，冀法庭判刑時考慮。裁判官稱，沒有證據指被告的行為導致女兒死亡，本案控罪是指在女兒不適後，沒有即時送她去醫院。法庭認為兩名被告有悔意，以4.5個月監禁為量刑起點，因認罪減刑至3個月。

案情指，去年6月，女被告父母未能聯絡兩名被告，遂在6月3日晚到八鄉單位查看，惟無人應門。執法人員到場破門入屋，發現兩名被告全裸躺在雜物房地上。女童則伏屍睡房角落一包嬰兒尿片下。驗屍後發現，女童頸部有超過10處傷痕，背部有屍斑，相信已死去一至三日。女被告其後指，6月1日凌晨3時許，她和男被告覺得女童被邪靈附身，遂為她驅魔。兩人捉着女童，女被告將橄欖油傾倒女童身上。這過程間歇進行直至同日下午二時。兩名被告發現女童失去知覺。為了使女童「復活」，兩人向她吹氣及碰她四肢。女被告指，女童身上傷痕是來自男被告手指甲，又稱「我無做過任何傷害BB嘅嘢，我只係幫佢驅鬼，想令佢復活。」

案件編號：FLCC 687/2022