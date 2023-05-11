陪母親覆診成契機　IVE畢業生研AI　透過聲線情緒評估抑鬱風險

母親節將至，香港專業教育學院(IVE)資訊科技學科畢業生，受母親患病經歷啟發，成功以人工智能(AI)科技開發一套系統，透過分析求助者說話聲線、情緒和關鍵詞等，評估情緒困擾及患上抑鬱症的程度及風險。

該名畢業生Alan憶述，就讀中學時，母親發病初期病徵不算明顯，僅不時感到情緒低落、對生活感憂慮，到後期情況每況愈下，曾試過突然失去部分記憶和行為意識，譬如在廚房煮菜時，不知道為何自己會手持菜刀。在多番求診下，母親終被診斷患上抑鬱症，但病情輾轉已被耽誤3年。

他續指，期間在一次陪伴母親覆診時，曾留意到醫生透過定期與病人對話，分析其病情變化，令其聯想到可運用科技輔助及支援醫生，包括透過分析與病人對話的內容，提升診斷的準確度和效率。於事他與兄長及IVE同學運用學校所學知識，於去年合作開發作品「AI早期抑鬱症篩查系統」。

他說，AI系統參考了史丹福大學所做的抑鬱症研究詞庫，內有超過2,000個與抑鬱相關的關鍵詞，並在完成對話後，初步評估求助者患有抑鬱症或情緒困擾的風險程度，以及顯示與抑鬱相關的關鍵詞和患病因由，更會根據美國防止自殺機構的指引，在對話內容中自動偵測藥物、酒精、賭博和自殘等相關的一系列用詞，從而評估求助者的自殺傾向；系統更會提供心理健康和防止自殺建議，並自動生成報告，方便專業人員的進一步跟進。