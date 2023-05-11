「離地」何永賢死撐簡約公屋　為慳2億拒裝冷氣　基層㷫上加㷫

繼早前硬推銷居住偏遠過渡性房屋可以「洗滌心靈」，離地言論激嬲全城基層市民後。房屋局局長何永賢再次出席香港青年協會的網上節目，與數位青年討論「簡約公屋」及「過渡性房屋」如何改善劏房居民的生活環境。

惟何永賢竟再次以備受爭議的啟德簡約公屋為例，稱當局會考慮加設幼兒服務，既照顧項目居民需要，同時亦能服務區內不少年輕家庭，達致社區共融；她亦提及在加強資助和配套方面，當局鼓勵營運機構聯繫更多社會資源，如捐贈基本電器及家具予有需要的入住家庭，並擬研究由關愛基金支付搬遷費用的可行性，以減輕住戶的財政壓力。事實上，以往過渡性房屋均有為入住居民提供冷氣機，惟當局在年初向立法會申撥款項興建簡易公屋時，為「做靚條數」就曾提及不再為住戶安裝冷氣機，令興建成本減省約兩億港元。

節目中多位青年主持向當局提出建議，包括政府應加強對項目營運機構的支援，讓營運機構發揮社會服務專業的同時，在物業管理上亦得到適切的支援；甚至考慮延長租住期限，協助住戶無縫銜接「上樓」、節省搬屋開支，同時增加項目的可持續性。何永賢回應時就指，認同在選擇營運機構時可以考慮加入創新元素，機構若使用創新科技提升管理質素可獲「加分」，例如引進科技處理家居垃圾和防治蟲鼠。她又提到，政府近日委派一支涵蓋不同界別的顧問團隊，當中不乏年輕人，一同協助制訂「幸福設計」指引，供現有及未來新建公屋參考。而推行過渡性房屋和簡約公屋時累積的經驗，亦可充實相關研究。