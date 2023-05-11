擬撤北上入境健康申報　事隔3個月無進展　商界促盡快取消

中港自2月起恢復通關以來，港人北上仍須完成俗稱「黑碼」的內地入境健康申報。就深圳市日前宣布，將延長跨境司機及學生的「黑碼」使用期至7天並可多次使用，廠商會認為新安排並不足夠，冀港府向內地當局反映，盡早取消所有出入境健康申報要求，令兩地流動回復昔日般暢通無阻，加速經濟復甦。

入境健康申報安排推出以來一直被市民質疑成效，港府今年2月時曾表示有關安排是內地要求，當局會繼續和內地商討，「期望可優化甚至取消，希望愈快愈好」。然而，事隔三個月亦未有新進展。

廠商會會長史立德指，「黑碼」過關要求已運行一段日子，經常造成關口擠塞，即使早前簡化申報表格，但不少市民在操作上仍遇困難，特別是長者，影響過關效率，「內地當局曾在清明及復活節長假期期間短暫取消申報碼要求，以疏導過關人流，往後未見兩地疫情有明顯反彈，顯示有關安排作用已經不大」。

廠商會認為，隨着世衞已宣布新冠肺炎全球緊急狀態結束，意味其威脅已大減，是時候全面恢復疫情前的出入境流程。雖然深圳已放寬跨境司機及學生的「黑碼」安排，但鑑於兩地各個關口的出入境人次正逐步攀升，關口擠塞的情況可能會愈來愈嚴重，建議港府向當局爭取完全撤銷檢疫申報要求。