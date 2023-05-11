約40名居民與關注團體考察簡約公屋選址　要求兌現3年上樓承諾

港府早前一口氣公布8幅簡約公屋選址，預計合共提供約3萬伙單位。全港劏房居民大聯盟今日（11日）組織約40位來自各區的市民，到訪位於屯門小欖及元朗攸壆路的兩幅地考察，實地了解選址的地理位置及配套情況。團體稱，考察團先到位於屯門小欖的用地，由荃灣港鐵站乘車約半小時到達，該此處位於前樂安排海水化淡廠旁，約50米之外還有一個化學油庫，鄰近均為私人屋苑。及後該團再出發到位於元朗攸壆路地皮，則屬由新鴻基發展借出的私人土地，地皮毗鄰錦綉花園，與濕地保育區的魚塘非常接近，佔地約8.9公頃，預計提供2,100個住宅單位。

參加考察團的唐女士表示，簡約公屋位置較偏僻，冀望政府需要多考慮市民實際需要，從實際出發考率是否適合居住。全港劏房居民大聯盟發言人表示，政府須履行輪候公屋3年上樓的承諾，因此現時的公屋供應量必須大幅度提升以逐步縮短輪候時間；並指任何形式的過渡性房屋供應措施不應拖慢公屋興建的數量及速度，或減少投放於興建公屋的資源。

聯盟亦指，政府必須向公眾清楚交代3年上樓承諾何時達標，在承諾未能兌現之時，政府必須提供短期性質的房屋給予輪候超過3年的市民暫住，以脫離惡劣的居住環境及免再受不合理業主租金剝削。