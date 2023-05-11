港大揭學業為青年主要壓力來源　多達19.4%受訪者曾有自殺念頭

學生精神健康備受關注。香港大學精神醫學系最近的研究顯示，學業為青年的主要壓力來源，比例逾40%，當中可能患精神病的盛行率達16.6%，惟現時超過70%人並無接受任何精神病服務。而過去1年，更多達19.4%受訪者有自殺念頭。團隊歸納4個導致精神危機的風險領域，包括家庭空間、個人心態、數碼生活和逆境轉化。港大精神醫學講座教授陳友凱建議，青年可做更多運動、適當使用智能手機，以及以睡眠為基礎的介入，來促進精神健康。

團隊分析參與研究的3,340位青年的數據，發現學業是其主要壓力來源；其次是工作或事業，以及個人前景的壓力。同時，過去1年，青年可能患任何精神病的盛行率為16.6%，當中最普遍的是抑鬱症，但可能患任何精神病的青年中，有74.1%現時並沒有接受任何精神科或心理服務。陳友凱續指，有75%精神病於25歲之前出現，雖然人類在該年齡大部分身體組織都發育成熟，但腦部在仍未發育完成，更易出現精神健康疾病，若不及時處理，影響會長達數十年。他補充，年齡愈輕，有自殺念頭機會愈高，大多與經濟條件不佳有關、女性亦較易產生相關念頭。

對於導致精神危機的家庭空間風險領域，港大表示，它的風險因素包括家庭精神病歷史、童年逆境、家庭關係欠佳和缺乏私人空間。精神健康專家應考慮加強家人參與介入措施的角色，為青年提供精神健康支援，以及提供可讓青年放鬆的「第三空間」。而個人心態方面，風險因素則包括神經質性格、自尊和抗逆力低落、偏向孤獨和絕望，以及對未來的展望負面，港大建議介入時可採取正向心理和以強化個人為本的措施。

至於數碼生活，過度使用智能電話和網絡欺凌也是風險因素之一，而睡眠質素欠佳和吃早餐不定時，亦為生活模式相關的風險。港大建議提倡青年健康及自覺地使用智能電話，而以睡眠為基礎的介入措施亦能有助加強精神健康。逆境轉化方面，這項領域的風險因素，除了個人感知的壓力，包括學業和個人生活上的壓力源頭外，亦包括人口層面的壓力源頭，例如新冠疫情，而過度思考抑鬱症狀和上述壓力源頭或令精神健康進一步惡化。港大認為，認知行為療法和活動等方法，有助針對青年過度思考，鼓勵他們創意思考，亦應支援青年以健康的態度，例如做運動來管理壓力。