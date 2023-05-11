新冠活躍程度升　今錄556例12人離世　另13歲女童染流感亡

本港現正面臨新冠及流感雙疫夾擊。衞生署衞生防護中心在新一份新冠肺炎及流感速遞表示，過去一周本地新冠病毒的活躍程度有所上升。同心抗疫網站顯示，本港今日(11日)新增556宗化驗所驗出確診的核酸個案，另多12人離世與新冠病毒有關。而新冠肺炎及流感速遞顯示，上周日至周六(4月30日至5月6日)新增1宗流感死亡個案，患者為一名13歲女童，今年流感高峰至今累計2宗死亡病例。

根據衞生署衞生防護中心新一份新冠肺炎及流感速遞顯示，上周日至周六(4月30日至5月6日)錄得2,927宗化驗所新冠確診個案，較對上一周的2,400宗，多出527宗；同期死亡及嚴重病例共錄159宗，均屬2月以來的新高。

至於流感方面，上周日至周六新增1宗13歲女童感染甲型(H3)流感後死亡個案，她沒有接種本季流感疫苗，且出現敗血症及休克併發症。自4月2日進入流感高峰期起，共錄得234宗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，當中包括132宗死亡個案，至於兒童方面，連同新增的13歲女死者，今年錄得2宗死亡個案及1宗嚴重病例。