議員及勞僱會代表約見政府　重申反對繞過機制輸入外勞

香港各行各業逐漸復常，惟新冠疫情逾3年，令不少行業的生產服務及消費方式發生不同程度的轉變。因應現時的勞工市場情況，立法會3位勞工界議員以及6位勞工顧問委員會僱員代表今日(11日)約見勞工及福利局局長孫玉菡，除反映各行業現況外，更表示勞工界對輸入外勞政策的意見，及表達對政府多次繞過勞顧會的行徑表達強烈不滿。

當中勞工界對於近期有消息指，政府擬繞過勞工顧問委員會的審批，准許建造業及運輸業毋須經現行的補充勞工計劃，直接輸入大批外地勞工；甚至有傳政府將考慮把計劃擴展至其他行業，如飲食業及旅遊業等，勞工代表認為人力短缺問題不是依賴輸入外勞就可以「一招了」，加上認為有關做法是違反政府一貫強調本地就業優先的政策目標；遂要求政府不應將院舍護理員計劃照搬到其他行業，理應納入現時補充勞工計劃當中，成為補充勞工計劃下特別項目，以改善行政效率以解相關業界的人力缺口。

代表又指出，因應政府近年多次就勞工議題未有積極尋求勞顧會共識，再三出現繞過勞顧會的問題，令各行各業僱員工友意見未獲政府接受，尤其在輸入外勞的問題上更是明顯架空現時勞顧會的機制，遂要求政府在輸入外勞問題上，做好充分溝通的角色，履行三方協商的政府責任，尊重勞顧會角色及現有審批機制，落實勞資官三方協商及尋求共識的責任。他們指，在外勞問題上如政府執意摧毀現行之有效的三方協商機制，勞顧會六名僱員代表不排除採取進一步行動。