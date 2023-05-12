勿伴大量糖漿進食　窩夫改夾鮮果食得更健康

窩夫又名格仔餅或「夾餅」，是一種烤餅，用窩夫機烘烤而成，是香港常見的小吃之一。但機構指出，因為烤好的格仔餅加入大量高脂高糖醬料，例如時興加入大量鮮忌廉、朱古力醬及雪糕，令格仔餅的熱量迅速飆升。一份窩夫的能量可超過500卡路里。機構建議，利用鮮果作為材料，含天然果糖，具天然甜味，可減少用糖分量。

基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部又指，窩夫未必是不健康食品，需視乎製造者用甚麼材料烘焙及配合甚麼食材伴食；只要適當選材，加上分量適宜，控制體重人士不用擔心。機構舉例，製作時可以軟性植物牛油代替牛油，以高鈣低脂牛奶代替淡奶；伴食材料方面，可以新鮮水果代替牛油、花生醬、煉奶、糖等，以發起蛋白代替忌廉，以及以原味低脂乳酪代替雪糕。機構又提醒，謹記勿伴以大量糖漿進食，可嘗試用代糖或小量蜜糖替代。

做法方面，機構介紹指，可先把植物牛油融化，雞蛋加入沙糖打散成蛋汁。然後倒入低脂牛奶和雲呢拿香油拌勻，然後篩下低筋麵粉、玉米粉和泡打粉拌勻。最後加入已融化了的植物牛油，把粉漿放於室溫靜候20分鐘。接着把粉漿倒入預熱的格仔餅模型爐中，烘至金黃色(約4分鐘)即成。最後可將格仔餅1塊切成2件，可隨意放上喜愛的水果及小量朱古力漿作裝飾。