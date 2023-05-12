逾半內地入境團　索價500人幣以下

自本港與內地恢復免檢疫通關後，久違3年的入境團重臨香港。然而，文化體育及旅遊局數據顯示，近半入境團只留港兩日，另逾半團費為500人民幣或以下，反映內地入境團大多為平價團。但旅遊業界認為訪港旅行團只佔少數，外界不應聚焦於團費平貴，本港應利用文化古蹟吸引高增值旅客訪港。

旅遊界議員姚柏良昨日在一個電台節目中表示，團客只佔整體旅客極小比例，以五一長假期為例，個人遊旅客佔整體旅客逾80%，他認為社會不應集中討論旅行團的價錢問題，反應思考如何做好香港的口碑，吸引高增值、過夜旅客。他建議旅行社可以好好利用本港的文化古蹟吸引更多多元化旅客，又認為監管旅行團質素令業界有好的生態，旅客有好的體驗是最重要，「規管係要規管，但要管好而唔係管死。」

旅遊促進會總幹事崔定邦指，經營成本增加會影響旅行團選擇來港的日數，新冠疫情前大部分旅行團都會在港逗留兩日一夜，惟疫情後或基於酒店成本等，旅行團未必在港住酒店，「可能佢哋展開5日4夜大灣區旅行，佢哋可以選擇喺香港或珠海過夜。」

崔重申，香港景點對內地旅客絕對有吸引力，惟客運量方面因人手不足而有減少，亦令成本有所上升，故影響行程長短。對於大部分內地遊港團逾半500元內，他認為，正正是訪港團多數是「一程多站」，香港或是整團其中一處，故有關數字不能反映整個團費。他亦指，疫情結束後希望先恢復旅客的數量以復甦香港的旅遊業，加上旅客來港外都會繼續在行程外自由時間消費購物，亦期望旅客質素可以提高。