第4代調派系統延遲2年啟用　消防處：硬件軟件不會落後

消防處近年積極運用科技提升滅火救援服務效率，其中第四代調派系統早前已因「流標」而延遲一年至本月推出，但新系統又要延遲一年，至明年才可用，即比原定的延遲兩年，更有消息指或要延至2025年。消防處回應指，新系統因受疫情及承辦商未能履行合約影響，致在開發和測試工作出現了不同程度的滯後情況，惟指即使新系統延遲推出，硬件和軟件技術不會出現落後情況。新系統延遲啟用而可能導致的責任和牽涉的賠償事宜，會按合約的條款處理。

新系統要延遲推出，消防處解釋因受到多項因素影響，例如疫情、承辦商未能按照合約規定提供足夠的技術人員和部分硬件的付運出現延誤等，致使新系統的開發和測試工作出現不同程度滯後。針對新系統開發出現滯後問題，處方一直與承辦商進行商討及提供一切可行的協助，並要求承辦商制定緩解措施。承辦商亦已承諾增加資源和人手以追趕落後的進度。

對於有指目前使用的第三代調派系統的延長使用年限已屆滿，軟件過時，硬件組件停止供應，恐無法維持保養，擔心最壞情況下要原始改用無線電，恐影響救援；另有意見擔心，待新系統推出時，新系統硬件和軟件技術恐已落後。消防處指，新系統預計最少能使用15年，採用的軟件和硬件都是為配合消防處的發展需要而特別制定，因此在新系統推出時，系統所使用的硬件和軟件技術不會出現落後情況。

處方補充，目前的第三代調派系統最初預計的使用年期至2017年，但處方已於2019年完成系統提升工作，當中包括電腦調派系統及電話系統等功能的提升，而保養承辦商亦定期進行預防性保養及糾正性保養，保障新系統正式投入服務前，第三代調派系統可持續運作。現時，系統並沒有因保養或使用年期的問題而增加前線人員使用無線電的情況。

第四代調派系統的招標工作於2019年完成，該項合約最終批給ST Electronics（Info-Software Systems）Pte. Ltd.（現時名為ST Engineering Mission Software & Services Pte. Ltd.）。有關合約為期48個月，由2019年8月開始到2023年8月終結，按照合約的規定，新系統原定於本月全面推出。