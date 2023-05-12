首批簡約公屋明年招標營運合約　房屋局稱營運費不存在機構補貼

備受爭議的簡約公屋，房屋局正籌備首批共4個項目(分別位於元朗攸壆路、屯門第3A區、牛頭角彩興路、啟德世運道)的營運合約進行招標。房屋局副局長戴尚誠接受電台訪問時表示，估計首批4個項目提供約17,000個單位，總營運開支約為25億港元，開支包括清潔、保安等日常管理等等。戴表示，不存在要營運機構補貼，只要成功投標機構日後按計劃和預算提供服務，當局將會提供營運費用。

首批四個簡約公屋項目會按落成時間分階段就營運合約招標，元朗攸壆路項目預計明年首季率先進行。至於規模較大的啟德世運道項目，預料將分拆為多個營運合約分開招標，房屋局本月25日將營運合約招標流程舉行簡介會。

戴表示現時過渡性房屋有不同營運組合，包括有非政府機構和物管公司合作營運等。而不同項目要求營運機構提供的配套設施可能有不同，當局會在標書中列明。在審批標書方面，當局計劃採取「雙信封投標模式」，即分開技術和價格評估，在技術評估方面，包括計劃書建議的營運和管理模式、提供的社會服務支援等，按相關機構或公司的經驗及計劃評分，再就價格評分，不會出現價低者得情況。

對於將來簡約公屋的入住率，戴稱當局非常有信心，認為會處於高水平，但亦考慮到項目可能因租戶獲得「上樓」機會，而令「入住率出現上落」，因此在批出營運費用時，會有安排應對情況。