普通科門診處方過期新冠藥予患者　醫管局死撐：藥廠延長有效期

本港現正面臨新冠及流感雙疫夾擊，令到公院或私家診所求診的市民大增。有市民近日因感染新冠病毒，因私家診所因短缺未能提供口服藥，早前成功預約到醫管局普通科門診求診，獲處方輝瑞口服藥。患者定睛一看，驚覺獲發的口服藥原來已「過期」。患者對服用「過期」藥物感擔心，擔心是否藥物供應緊張所致。醫管局今日(12日)承認有新冠病人獲處方過期的輝瑞口服藥。

東網記者登入美國衞生及公共服務部(HHS)網頁，發現有通告指，特定批次輝瑞口服藥(Paxlovid) 的保質期延長至24個月，目前已獲准緊急用於治療某些成人和兒童患者的輕度至中度新冠病毒患者。據通告所指，輝瑞口服藥由Nirmatrelvir與Ritonav組成。24個月的有效期基於兩種藥物之間最早的製造日期，在此差別下，一些出廠時具有相同有效期的產品，更新後將具有不同的有效期。

不過，今次並非輝瑞口服藥首次延長有效期，輝瑞最初推出時，因緊急批准應用，故有效期較短，僅有9個月；其後至2022年10月，藥廠再次發出公告將藥物有效期延長至18個月。本港購入的相關藥物批次，出廠有效日期為今年2月底到期。至今年1月，該藥廠再次將藥物的有效日期延長至24個月，令本港所購口服藥批次，有效期由今年2月延長至今年8月底。

醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢今早出席電台節目，承認有新冠病人獲處方過期的輝瑞口服藥。美國藥廠測試後，認為部分原本今年1至3月到期的藥物有效期可延長，當局亦將部分口服藥的有效期延長至今年8月。曾又提到，除輝瑞以外，醫管局仍有另一種口服藥提供，重申藥物儲備足夠。

醫管局指，現時約有2200多名新冠病人留院，每日因新冠入院個案約400宗，數字較3月中上升逾20倍，當中大部分為長者，逾一成為院舍院友。內科病床使用率超過100%，情況嚴峻，危殆及重症個案佔3%，兩成病人更要用氧氣治療。北大嶼山香港感染控制中心的病床現已重開，目前可接收約70名病人。醫管局會加快病人出院程序，平均住院3至4天即可出院。